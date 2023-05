VIDEO. Dit is het moment waarop Roglic zijn concurrenten én ploegmaat Kuss niet kan volgen

Almeida versnelt en ziet dat Roglic in moeilijkheden is

Neen, Jumbo-Visma heeft in de zestiende etappe van deze Giro niet de slag kunnen slaan die ze vooraf in gedachten hadden. Sterker nog: kopman Primoz Roglic moest op de slotklim passen toen João Almeida en Geraint Thomas versnelden, ook ploegmaat Sepp Kuss moest inhouden om de Sloveen niet achter te laten.

Het was tot nog toe de Giro van de wapenstilstand tussen de favorieten, maar daar is in de zestiende etappe toch verandering in gekomen. Op de zware slotklim richting Monte Bondone kende Roglic een zwak moment. Almeida en Thomas roken bloed en versnelden, Kuss nam zijn kopman op sleeptouw. De Sloveen moest uiteindelijk 25 seconden toegeven op zijn twee grote concurrenten in de strijd voor de roze trui.