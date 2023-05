Na virale TikTok-cover staat Genkse Zita (16) in finale MNM Rising Star: “Ik leg de lat hoog voor mezelf”

Genk

Al meer dan 3,3 miljoen keer. Zo vaak werd Zita Paulussen (16) haar auditie voor MNM Rising Star al bekeken op TikTok. Geen enkele andere finalist deed beter. Maar dat is volgens de Genkse geen garantie op winst. Net zoals ze geen streepje voor heeft omdat Metejoor, haar voormalige coach bij The Voice Kids, in de jury zit. “Mijn lot ligt volledig in de handen van de MNM-luisteraars.”