Ilan Van Wilder is knap zesde in lastige bergrit, maar baalt ook een beetje: “Mocht Remco hier nog geweest zijn...”

De eerste Belg in de lastige bergetappe in de Giro dinsdag: Ilan Van Wilder. Onze 22-jarige landgenoot is trots dat hij met de besten klimt, maar baalt ook nog steeds dat Remco Evenepoel er niet meer bij is. “Mocht Remco hier nog geweest zijn, dan had hij een mooie steun gehad aan mij.”

“Het was een lastige dag, maar ik had wel goeie benen. Op het moment dat UAE versnelde met Vine en Ulissi wist ik dat ik moest lossen en tempo rijden. Dat heb ik de afgelopen twee seizoenen geleerd en dat werkt heel goed, want er hebben weeral veel jongens zichzelf opgeblazen en die heb ik dan opgeraapt. Ik kon mijn effort dan doortrekken tot na de finish.”

“Ik ben een klein beetje verkouden en zo, dus het is belangrijk om goed te herstellen.” Aan de top tien in Rome denkt hij nog niet. “Ik ben gewoon blij dat ik meedoe. Ik probeer te genieten, ook al is dat niet gemakkelijk. Ik ben blij dat ik goeie benen heb. En nu denk ik vooral: mocht Remco hier nog geweest zijn, dan had hij een mooie steun gehad aan mij. Maar het is wat het is.”

Uitslag rit 16

1. Joao Almeida 5h53’27”

2. Geraint Thomas +0”

3. Primoz Roglic +25”

4. Eddie Dunbar +25”

5. Sepp Kuss +1’03”

6. Ilan Van Wilder +1’16”

7. Damiano Caruso +1’16”

8. Einer Rubio +1’16”

9. Laurens De Plus +1’16”

10. Thymen Arensman +1’16”

Stand na rit 16

1. Geraint Thomas 67h32’35”

2. Joao Almeida +18”

3. Primoz Roglic +29”

4. Damiano Caruso +2’50”

5. Eddie Dunbar +3’03”

6. Lennard Kämna +3’20”

7. Bruno Armirail +3’22”

8. Andreas Leknessund +3’30”

9. Thymen Arensman +4’09”

10. Laurens De Plus +4’32”

11. Hugh Carthy +4’50”

12. Einer Rubio +5’43”

13. Thibaut Pinot +6’48”

14. Santiago Buitrago +7’21”

15. Ilan Van Wilder 7’46”