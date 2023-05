Onze tv-tips: laatste rustplaats, twijfels over geslacht en spannende misdaad

Boris

Play4, wo, 21u

Een van de mooiste programma’s die we al in 2023 zagen, komt vanavond ten einde. Jeroom, Jonas en Bockie zetten koers naar de – volgens Google – mooiste plek van Canada: Banff National Park. Hier wacht hen een meerdaagse trektocht dwars door de habitat van de grizzlybeer, op zoek naar de laatste rustplaats van Boris. Bij het einde van de aflevering hou je het gegarandeerd niet droog. (tove)

Petite Fille

Canvas, wo, 22.05u

Een mooie documentaire van onze zuiderburen over een Frans meisje dat als jongen werd geboren, die altijd heeft geweten dat ze een meisje was. Maar de gemeenschap ging niet zomaar mee in haar verhaal en bleef haar op school, op dansles of op feestjes behandelen als een jongen. Haar familie strijdt echter mee om haar anders-zijn uitgelegd en aanvaard te krijgen. (tove)

© © Agat Films et Cie

Endgame

VTM3, wo, 20.40u

Dubbelafleveringen van een Amerikaanse misdaadserie waarin we een spannend kat-en-muisspel volgen tussen twee sterke vrouwen. De ene is agent bij de FBI, de andere een wapenhandelaar en crimineel meesterbrein die gewapende bankovervallen pleegt. En dat botst natuurlijk. Een reeks die al gauw doet denken aan het internationaal gewaardeerde Killing Eve. (tove)