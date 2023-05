Guardiola vol lof over ex-coach van Trossard: “Hij is één van de invloedrijkste managers van de laatste twintig jaar”

Brighton-coach Roberto De Zerbi zal vanmiddag blij hebben opgekeken wanneer hij hoorde wat zijn collega-trainer Pep Guardiola over hem te vertellen had. De Spaanse trainer van Manchester City haalde op de persconferentie voorafgaand aan het duel tussen City en Brighton van woensdagavond de loftrompet boven over De Zerbi.

De Zerbi nam in september 2022 bij Brighton & Hove Albion FC het roer over van Graham Potter, die de overstap maakte naar Chelsea. Onder de leiding van de Italiaanse trainer, die het in de winter aan de stok kreeg met Rode Duivel Leandro Trossard, is Brighton er voor de eerste keer in haar clubgeschiedenis in geslaagd zich te kwalificeren voor Europees voetbal. En volgens Guardiola is dat succes toe te schrijven aan De Zerbi.

“Ik wil Brighton feliciteren voor hun geweldige prestatie, om de Europa League te bereiken. Ik ben overtuigd van wat ik nu ga zeggen: Roberto De Zerbi is één van de meest invloedrijke managers van de laatste twintig jaar”, zo begint Guardiola aan zijn twee minuten lange lofzang over De Zerbi en diens ploeg Brighton. “Er is geen enkel team dat speelt zoals zij dat doen. Het is uniek. Toen De Zerbi aankwam in de Premier League had ik het gevoel dat hij een grote impact zou hebben, maar ik had niet verwacht dat hij het op zo’n korte termijn zou doen.”

Roberto De Zerbi en Pervis Estupiñán — © Action Images via Reuters

Waarna Guardiola verder in detail treedt over wat Brighton zo goed maakt. “Ze creëren gemiddeld 20 of 25 kansen per wedstrijd. Ze zijn veel beter dan de tegenstander. Ze monopoliseren de bal op een manier dat het al heel lang niet gebeurd is. Iedereen is betrokken, de keeper fungeert als een defensieve middenvelder. Als je niet op een hoog niveau speelt, doet De Zerbi met jou wat je wil. Ze verdienen de lof die ze krijgen en het succes dat ze boeken volledig. Brighton is één van de teams waar ik veel van probeer te leren.”

Om af te sluiten maakt Guardiola de vergelijking met… een kok. “Brighton is uniek, net zoals een restaurant met een Michelinster. In Catalonië was er het restaurant El Bulli met Ferran Adria. Hij was jarenlang de beste kok en hij veranderde volledig ‘the cuisine’. Hoe Brighton speelt is iets unieks, iets speciaals.”