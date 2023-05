Tongerse bedenkt speldoos voor anderstalige kinderen die Nederlands leren

“In het Vlaamse basisonderwijs heeft naar schatting 1 op de 4 kinderen het Nederlands niet als moedertaal”, legt Peter Schoenaerts van Boeklyn uit. “In de secundaire scholen in Vlaanderen volgen ongeveer 8.500 jongeren OKAN-onderwijs (OnthaalKlas Anderstalige Nieuwkomers). En in het Franstalig onderwijs in België zitten meer dan 350.000 kinderen en jongeren die Nederlands leren. Omdat er voor al die doelgroepen een grote behoefte is aan goed oefenmateriaal, brengen we Taalflip uit”

De speldoos bevat 300 kaartjes met alledaagse thema’s als wonen, eten en drinken, het weer en de natuur, het lichaam en gezondheid,... Kinderen kunnen op een speelse manier woordjes leren, puzzelen en zinnen maken. Ze kunnen ook een gratis bingo- en memoryspel downloaden. Maar ook volwassenen kunnen er op een originele manier Nederlands mee oefenen.

Edith Vrijens. — © Uitgeverij Boeklyn

Spelletjes

Het idee voor Taalflip kwam van Edith Vrijens, een voormalige lerares uit Tongeren die werkzaam was in het zogenaamde immersie-onderwijs. Jarenlang gaf ze in het Nederlands les aan Franstalige leerlingen in Wallonië. “Als leerkracht ben je voortdurend op zoek naar creatieve manieren om je leerlingen iets bij te brengen”, vertelt de Tongerse. “Alleen maar een lesboek gebruiken, is zeker niet genoeg. In de loop der jaren heb ik zelf veel interactieve spelletjes ontwikkeld, ik vond het spijtig dat die na mijn onderwijscarrière niet meer gebruikt werden. Daarom ben ik ermee naar uitgeverij Boeklyn gestapt. Zij hebben uit mijn materiaal een selectie gemaakt en zo is Taalflip ontstaan. Ik ben er heel blij mee.”

Boeklyn zag meteen potentieel in het materiaal van Edith. Peter Schoenaerts: “We brengen al vier jaar educatieve publicaties op de markt. Deze speldoos past perfect in ons aanbod. Zelfs vanuit scholen in Frankrijk en Duitsland waar ze Nederlands doceren, is er al interesse.” De ontwikkeling van Taalflip is financieel ondersteund door de Nederlandse Taalunie.(js)

© Uitgeverij Boeklyn

De speldoos is via elke fysieke en online boekhandel in Vlaanderen en Nederland te bestellen en kost 49,99 euro.