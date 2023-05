Vier op tien migranten komen via gezinshereniging België binnen

Het systeem van de gezinshereniging was in 2021 (het laatste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn) goed voor de instroom van 56.150 personen, het op één na hoogste aantal in meer dan tien jaar. Het Vlaams Belang pleit voor een verstrakking van het systeem.

Van de 142.738 migranten die in 2021 werden geregistreerd, kwamen er 40 procent op het conto van de gezinshereniging. In totaal kwamen in tien jaar tijd 521.040 migranten (waarvan 271.858 uit een niet-EU-land) via het kanaal van de gezinshereniging het land binnen. In bijna zes op tien gevallen (58 procent) van gezinshereniging ging het om niet-EU-onderdanen en in één op tien gevallen om de gezinshereniging met erkende asielzoekers.

Het Vlaams Belang pleit voor een gevoelige verstrakking van het systeem. “Dat kan onder meer door het optrekken van de inkomensvoorwaarde om een partner uit het buitenland te laten overkomen en de invoering van een verplichte test over de basiskennis van onze waarden, normen en taal voor degenen die naar Vlaanderen willen komen. De termijn waarin erkende vluchtelingen hun gezinsleden vrijwel zonder voorwaarden mogen laten overkomen, moet drastisch worden ingekort. Voor subsidiair beschermden moet het systeem worden opgeschort”, besluit Barbara Pas.