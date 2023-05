Bart De Wever bezorgd om zijn gezondheid: “Volgens de dokter heb ik de longen van een 70-jarige”

“Sindsdien heb ik volgens mijn dokter ‘de longen van een 70-jarige roker’. En helaas voel ik me ook zo”, schrijft hij verder in de post. “Hopelijk levert de CT-scan iets op waarmee ze me verder kunnen helpen”, schrijft hij terwijl hij poseert bij een CT-scanner.

(lees verder onder de Instagrampost)

Bart De Wever mocht vorige maand door de gevolgen van het coronavirus een streep trekken door zijn deelname aan de Antwerp 10 Miles. Daardoor moest hij zich beperken tot het geven van het startschot van het massa-evenement. “Deze coronabesmetting is veel erger dan de eerste keer, eind december. Toen had ik net mijn booster gehad en was ik na een weekje uitzieken weer genezen”, vertelde De Wever ruim twee weken geleden in de marge van een persmoment van de Antwerpse politie. “Ik kan al vier weken niet sporten en voel me nog altijd fysiek en mentaal moe. Ik lees die gruwelverhalen in de kranten waar mensen spreken van maandenlange problemen, daar zit ik echt niet op te wachten.”

Het virus en de nasleep ervan houdt De Wever echter niet weg van het lokale en nationale politieke toneel. De afgelopen weken was hij onder andere nog spreker op het N-VA-congres, gaf hij aan verschillende media nog lange interviews in de aanloop naar de verkiezingen en gisteren (maandag) zat hij nog de Antwerpse gemeenteraad voor.