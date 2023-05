Waar eet … Belle Perez? “Genoeg Limburgse eetadresjes die mijn hart hebben gestolen”

Volgend jaar staat Belle Perez maar liefst een kwarteeuw op de planken. Recent bracht ze ook nog een nieuwe single uit: La Vida. Een aanstekelijk zomernummer waarmee Belle de komende maanden veel podia zal opwarmen. “De zomer is altijd een periode om naar uit te kijken. Er zal veel gewerkt worden, maar ik ben ook een echte levensgenieter. Ik woon al even niet meer in Limburg, maar een aantal adresjes hebben mijn hart gestolen.”