Twaalf (!) op een rij voor SD Worx: Lotte Kopecky is eerste leidster in Lotto Thüringen Ladies Tour na winst in ploegentijdrit

Lotte Kopecky is de eerste leidster in de Lotto Thüringen Ladies Tour, een Duitse zesdaagse rittenkoers voor de Pro Series. Haar Nederlandse team SD Worx won op de openingsdag de ploegentijdrit in Schleiz.

In een lastige ploegentijdrit van 9,1 kilometer was SD Worx zeven seconden sneller dan het Australische Team Jayco-AlUla. Het Duitse Canyon Sram Racing werd derde op 0:18. De Belgische ploegen Fenix-Deceuninck en AG Insurance-Soudal Quick Step werden vierde en vijfde op respectievelijk 20 en 26 seconden.

SD Worx is al meer dan twee weken ongeslagen en boekte nu al twaalf zeges op rij. In Thüringen startte de Nederlandse ploeg niet met het maximum van zes renners, maar slechts met vijf: de Nederlandse vrouwen Lorena Wiebes, Lonneke Uneken en Mischa Bredewold, de Italiaanse Barbara Guarischi, en Kopecky. De Belgische kwam als eerste over de aankomststreep en is dus de eerste klassementsleidster.