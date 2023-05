Mensenrechteninstituut is voortaan centraal meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag

In juni vorig jaar kondigde minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) aan dat er een onafhankelijk meldpunt zou komen voor grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Hij had daarvoor een akkoord bereikt met de universiteiten en hogescholen. Begin dit jaar werd vervolgens aangekondigd dat er een meldpunt zou komen voor alle sectoren, niet enkel voor het onderwijs. Schryvers wou dinsdag weten hoe ver die plannen gevorderd zijn.

Het meldpunt bestaat al sinds 15 maart, antwoordde Somers, al moet er wel nog worden gewerkt aan de bekendheid. “Het Vlaams Mensenrechteninstituut biedt de melders eerstelijnsbijstand, onder andere via informatie en advies”, aldus de minister. “Daar waar er sprake is van strafbare feiten, moet er worden doorverwezen naar bijvoorbeeld de politie, het parket en de Zorgcentra na Seksueel Geweld. Ook kan een traject worden opgestart met bemiddeling.”

“Is het vandaag de dag nog te weinig bekend? Ongetwijfeld”, vervolgde Somers. “Dat is een instituut dat zich moet zetten, en dat vraagt tijd. Maar we hebben al in februari contact gehad met de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), en opnieuw en opnieuw. Het VMRI heeft er ook al contact mee gehad en zal dat nog doen”, zei hij. Er wordt ook nog gewerkt aan een telefoonnummer en een chatfunctie.

Schryvers reageerde verbaasd op het feit dat het centraal meldpunt al actief is. “Er is de beslissing genomen om dat onder te brengen bij het VMRI. U zegt dat dat glashelder is, maar ik stel vast dat niemand hier dat eigenlijk goed weet of wist”, zei ze. “Minister, het is belangrijk dat slachtoffers hun weg kennen. Ik vraag u om de volgende periode echt verder werk te maken van de bekendmaking, samen met uw collega’s.”