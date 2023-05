“Een romanticus verdwaald in de éénentwintigste eeuw.” Zo omschrijft FdJ-manager Marc Madiot zijn kopman Thibaut Pinot, die na dit seizoen stopt met wielrennen. Op de rustdag maakte de nummer elf van de Giro tijd voor een gesprek met het Nieuwsblad. “Evenepoel in de Tour? Ik zou het graag zien, maar het is ook riskant.”