Patrick Goots: “Samatta kon met die ene lob zijn seizoen laten slagen, Genk nog 5% kans op titel”

KRC Genk deed er zondag alles aan om Union op de knieën te krijgen, maar geraakte in een kolkende Cegeka Arena niet verder dan een fair gelijkspel. De kans op een vijfde landstitel is zo een waterkans geworden. Als Royal Antwerp FC zondag tegen Union wint, kroont het zich voor het eerst sinds 1957 tot Belgisch landskampioen. Onze KRC Genk-watcher Marnik Geukens blikt samen met Patrick Goots, ex-KRC Genk en Antwerp-kenner, vooruit op alweer een nieuw voetbalweekend van de waarheid.

Patrick Goots streek op zijn twintigste neer in Limburg. “Dan ben ik gaan spelen bij Lommel SK, toen nog in derde klasse. Dat was meteen heel tof. Toen de mensen van de club bij ons thuis kwamen onderhandelen, zaten ze samen met mijn vader rond middernacht aan de tweede fles jenever. Ook op het veld liep het daar meteen goed, waardoor ik nadien kon gaan spelen in eerste klasse bij Beerschot en Kortrijk.”

Hogedrukreinigers

“Bij die laatste club herinner ik me nog dat we tegen Genk moesten spelen, maar ik de hele week ervoor met migraine ziek was. Toch mocht ik starten. We wonnen uiteindelijk met 5-0 en ik scoorde drie keer. Paul Theunis (toenmalig trainer van Genk, nvdr.) was dan helemaal in de wolken, dus heeft hij me die zomer weer naar Limburg gehaald.”

Bij KRC Genk begon Goots meteen goed. “Ik had na enkele thuiswedstrijden al twee hogedrukreinigers gekregen van de sponsor, als cadeau omdat ik de man van de match was. Toch ging het daar snel weer minder goed door de groeipijnen van de fusie. Ook bij STVV speelde ik één seizoen. Ik droeg er een belangrijk steentje bij aan het behoud, maar het knokken op Stayen lag me niet zo. Via Turnhout ben ik uiteindelijk op de Bosuil beland.”

5% kans

“Ik ben al van kleins af supporter van Antwerp. Die club volg ik ook sinds enkele seizoenen als analist voor zusterkrant Gazet van Antwerpen. Zondag tgen Unoin zou ik zoals vroeger nog één keertje willen spelen op de Bosuil, want ik leefde voor zulke topwedstrijden.”

Of Goots Antwerp als de absolute titelfavoriet beschouwt? “Ik geef hen 60%, Union 35% en Genk 5% kans. Voor de Limburgers zie ik het somber in. Het zal al niet makkelijk zijn te winnen in Brugge, dat in zijn laatste thuiswedstrijd iets wil neerzetten voor de fans. Ook hebben de Genk-spelers zondag een tik gekregen na die match tegen Union, omdat ze wisten dat ze absoluut moesten winnen.”

Tolu potentieel, Samatta pech

“Toch kan het nog alle kanten uit. Union is ook een ploeg met veel kwaliteit, waar voorin dan nog de grote, sterke Boniface rondloopt. Hij is het type spits dat Genk de voorbije maanden miste. Tolu heeft wel potentieel, maar had pech met die blessure. Als Onuachu was gebleven, denk ik niet dat iemand blauw-wit nog had ingehaald. Met hem erbij zou Genk met 2- of 3-1 gewonnen hebben van Union. Samatta is een ander type. Hij had ook pech dat zijn lob zondag in blessuretijd net naast vloog. Die ene bal had ervoor kunnen zorgen dat zijn seizoen geslaagd was.”

