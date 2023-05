Minister Peeters wil geen Liège in plaats van Luik op verkeersborden: “Taalwetgeving moet gerespecteerd worden”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters fluit haar administratie terug over het gebruik van wegwijzers met daarop enkel de taal van de bestemming. Volgens de Open Vld-minister is de praktijk in strijd met de taalwetgeving. Zij wil dat de bewuste verkeersborden opnieuw worden aangepast, conform de taalwetgeving. “Het zal dus terug Luik en Namen worden”, zegt de minister.

De wegwijzers op het vernieuwde knooppunt Antwerpen-West, deel van de Oosterweelverbinding, leiden bestuurders naar ‘Liège’ in plaats van ‘Luik’. Dat is geen vergissing, zegt Katrien Kiekens van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat verantwoordelijk is voor de bewegwijzering dinsdag in onze zusterkrant Het Nieuwsblad.

“Volgens de richtlijnen die we hanteren, wordt de taal van de bestemming gebruikt om steden aan te duiden op wegwijzers langs snelwegen”, legt Kiekens uit aan de krant. ­Alleen zie je dat nog niet zo vaak omdat het geleidelijk aan wordt ingevoerd. Aanduidingen als Rijsel (Lille) of Gent (Gand) die we nu nog vaak zien, verzwaren de ­bewegwijzering zonder een ­significante meerwaarde te bieden, zegt ze. Het leidt soms tot verwarring. (Lees verder onder het debat.)

Maar bevoegd minister Lydia Peeters gaat niet akkoord en fluit haar administratie terug. Zij vraagt dat de borden opnieuw worden aangepast. “De taalwetgeving is er om gerespecteerd te worden. Ik vraag dan ook om de desbetreffende verkeersborden aan het nieuwe knooppunt Antwerpen-West dringend terug aan te passen conform de taalwetgeving. Het zal dus terug Luik en Namen worden”.