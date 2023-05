Politieachtervolging vanuit Smeermaas eindigt met beschadigde vluchtauto in Maastricht

Een politieachtervolging vanuit Smeermaas is dinsdagmiddag in Maastricht tot een einde gekomen met een vluchtauto die niet meer verder kon rijden.

De politie zette de achtervolging in op een BMW met Belgisch kenteken die vanuit Smeermaas richting Maastricht reed. De auto verloor bij de vluchtpoging de rechter voorband en liep aan de voorzijde een flinke beschadiging op. De wagen kwam uiteindelijk stil te staan op de Brusselseweg in Maastricht.

De politie kwam met zowel een opvallende als een onopvallende auto ter plaatse. Ook Nederlandse agenten meldden zich op de plek van de gestrande auto.

Het is vooralsnog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. De reden waarom de auto werd achtervolgd is nog niet bekend.