Leden en oud-leden verzamelen voor 50ste verjaardag van jeugdclub De Berg

De jeugdclub werd in 1973 gesticht onder de naam DJET, kort voor ‘Durf Jezelf Eens Tonen’. Huidig voorzitter Mathieu Schots nam in 2017 de fakkel over van Niels Prinsen. Zij werpen samen graag een blik terug. “De naam is jaren geleden wel veranderd, maar het motto van toen zijn we nog altijd trouw”, vertellen Niels en Mathieu. “We hebben hier ook heel mooie momenten beleefd. Denk maar aan onze gocart-race.” Stijn Peeters is ook met de jeugdclub vergroeid. “Hier heb ik ervaren wat het betekent voor de gemeenschap te kunnen werken”, zegt Stijn. “Dat heeft later een verlengstuk gekregen in het werk voor Ertsenrijk Feest.” (lw)