Melty’s Cakes in de Genkse Hoevenzavellaan zou evengoed in een authentiek steegje in Istanbul kunnen liggen. — © Sven Dillen

Genk

Melty’s Cakes in de Genkse Hoevenzavellaan zou evengoed in een authentiek steegje in Istanbul kunnen liggen. De vitrine staat vol kleurrijk gebak, aan de muren hangt neonverlichting en op de kaart prijken gerechten waarvan we nog nooit hebben gehoord. “Doe ons maar een ontbijtje met Paçanga & sigara böreği, want dat klinkt lekker kazig.”