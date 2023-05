Anna Drijver: “Ja, ik draag een hoorapparaat. Mensen zien me in mooie jurken op rode lopers. Misschien hebben ze er iets aan om te horen dat ik net zoals ieder ander ook mijn issues heb” — © Geert Van de Velde

Loltrapper. Stadsmens. Moeder van twee. Verhalenverteller. Ziedaar Anna Drijver, de Nederlandse die in Het geheugenspel iedereen naar huis speelt. Ster in Nederland, af en toe een bekend gezicht bij ons. Zoals nu, dankzij die nieuwe film en Knokke off. “Beroemd? Onze kinderen vinden wat wij doen hartstikke normaal.”