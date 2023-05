Beringenaar riskeert 28 maanden cel voor afpersing in de gevangenis

Op 23 september 2021 sloeg de twintiger zijn doelwit een eerste keer in elkaar. Daarop werd hij gedwongen om 500 euro naar de rekening van de beklaagde over te schrijven. Het slachtoffer smeekte vanuit de gevangenis zijn zus om dit in orde te brengen. Enkele dagen later volgden er weer klappen. Aanleiding was een opmerking op een foto van de dochter van de betichte door het slachtoffer. Nu moest de gedupeerde 1.000 euro overmaken. De Beringenaar gaf hem ook het bevel om zijn bed niet te verlaten om te vermijden dat hij gedupeerde de cipiers zou verwittigen. “Telkens deed de verdachte de belofte om het slachtoffer met rust te laten als hij het geld gaf”, sprak de procureur. “Ik vorder 28 maanden cel en 400 euro boete.” Advocate Lynn Clerinx moest toegeven dat haar cliënt met een agressieprobleem sukkelt. Dat probleem bracht hem ook al meermaals achter de tralies. “De man betwist de feiten niet. Sinds de feiten is hij overgeplaatst naar de gevangenis van Beveren. Dat heeft een positieve wending aan hem gegeven. Hij beseft dat het niet oké is wat hij gedaan heeft. Ik vraag om een milde toepassing van de strafwet.” Clerinx stelde zich ook vragen bij de geëiste vergoeding van 3.500 euro door het slachtoffer. “De schadenota had wel iets uitgebreider mogen zijn. Er is geen enkel medisch stuk bijgebracht.” Vonnis op 13 juni.