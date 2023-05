Wolf voor het eerst in 200 jaar gespot in West-Vlaanderen: “Het onwaarschijnlijke is gebeurd”

Wolf gespot in West-Vlaanderen - Video: IF. — © Het Nieuwsblad

Emile Mourisse zocht reebokken, maar vond... een wolf. De beelden van het roofdier zijn een primeur in de Westhoek en West-Vlaanderen. De eerste waarneming in twee eeuwen zorgt meteen voor onrust. “Roodkapje boezemt misschien nog angst in, maar ze vormen geen gevaar.”

“Wat iedereen tot voor kort onwaarschijnlijk achtte, is gebeurd. Maar wijzelf zijn niet verrast.” Zo reageren de mensen van meldpunt Welkom Wolf op de eerste beelden van een wolf in de Westhoek. Het was jager Emile Mourisse (25) uit Vleteren die het dier maandagavond geheel onverwacht kon spotten op het natuurdomein Onze Jacht in de Poperingse deelgemeente Krombeke. Hij was er op zoek naar reebokken, maar vond een wolf.

“Ik nam mijn verrekijker en zag hoe het dier rustig dichterbij kwam. Hij was niet schuw. Het was heel indrukwekkend om mee te maken”, getuigt Emile, die beelden nam doorheen zijn verrekijker. “Plots leek hij enkele passanten te naderen, maar hij liet hen met rust.”

Geen twijfel

Volgens Jan Loos van de organisatie Welkom Wolf is er geen twijfel. “Voor het eerst vindt een wolf zijn weg naar West-Vlaanderen”, stelt hij. “Op basis van de beelden die ik al zag, lijkt het te gaan om een jonge wolf. Het dier is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig uit Frankrijk. Het zou me ten sterkste verbazen dat een wolf heel Vlaanderen ongezien kon doorkruisen vanuit Nederland of Limburg tot in de Westhoek. Dan zou ik zeer teleurgesteld zijn in ons meldpunt: hij zou al lang op onze radar verschenen zijn.” (Lees verder onder de foto)

© Emile Mourisse

Het gaat om de eerste melding sinds twee eeuwen in West-Vlaanderen. Loos vermoedt dat het dier zich niet gaat vestigen in de provincie. “Het gaat om een zwerver, die mogelijk komt vanuit de Franse Alpen of een andere zuidoostelijke Franse regio, waar wolven vertoeven. Een wolf legt ’s nachts afstanden af van tachtig kilometer: dan staat hij op een week tijd van de Alpen in Poperinge. In de streek van Noord-Frankrijk en West-Vlaanderen bestaat geen natuurgebied dat groot genoeg is voor de wolf. Hij jaagt hier misschien wel wat op reeën en hazen, maar de wolf lacht met de groene longen in die regio. Zelfs het Zoniënwoud is niet groot genoeg voor zo’n dier.”

Verontruste inwoners

Mourisse hoopt dat de wolf geen bedreiging vormt. “Dit is geen goed nieuws voor het wild in onze regio en mensen die kleinvee houden”, zegt hij. Ook de vader van Emile, Stephan Mourisse, houdt als burgemeester van de Poperingse buurgemeente Vleteren (Landelijke Volkspartij) de situatie nauwlettend in de gaten.

“Ik kreeg al verontruste inwoners aan de lijn. Meer dan begrijpelijk. Wat komt die wolf hier in godsnaam doen? Bij het bekijken van de beelden, moet ik toch vaststellen dat het precies wel om een heel tam dier gaat. Zelfs niet schuw van mensen die van heel korte afstand passeerden met de fiets of te voet. Ik stel daar toch wat vraagtekens bij.” (Lees verder onder de foto)

Stephan Mourisse, burgemeester van Vleteren (Landelijke Volkspartij). — © Thijs Pattyn

“Dat is normaal gedrag, wolven houden normaal dertig meter afstand van mensen. Ze komen in het Europa van vandaag voortdurend in contact met mensen. Het verhaal van Roodkapje boezemt misschien nog angst in, maar wees gerust: ze vormen geen gevaar”, sust Loos.

“Jagers vinden de komst van de wolf geen goed nieuws, want dan vervalt hun rol als toproofdier. De landbouw heeft niks te vrezen: op korte termijn kan kleinvee opgehokt worden en op lange termijn worden best wolfwerende maatregelen uitgevoerd, zoals het plaatsen van schrikdraad. Jammer dat de overheid daar nog geen subsidie voor voorziet. Hopelijk gebeurt dit snel, want wolven zullen ook in de Westhoek en West-Vlaanderen steeds vaker opduiken”, besluit Loos.

Welkom Wolf roept op waarnemingen van het dier te melden en verwijst naar hun website voor wolfwerende maatregelen.