Dit hebt u al gemist in 16e etappe van Giro: met 52 km/u de bergen in, waar Jumbo-Visma acteert alsof het iets van plan is

Het begin van de zestiende rit in de Giro nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale van deze zware bergrit naar de Monte Bondone losbarst.

LIVE. Volg hier LIVE de 16e etappe in de Giro!

Het uitgedunde Giro-peloton heeft al wat bergen achter de rug, maar met de Serrada en vooral de Monte Bondone volgen nog twee toppen waarvan iederéén verwacht dat er een slag onder de klassementsrenners wordt gevoerd. In tegenstelling tot de jongste twee ritten in de Ronde van Italië krijgt de vluchtersgroep nu géén vrijgeleide van het peloton met de favorieten.

Vliegende start langs het Gardameer

Hoe saai sommige etappes waren, zo boeiend was de start van de laatste rechte lijn naar Rome, waar zondag de Giro eindigt. We kregen mooie plaatjes van het Gardameer te zien, maar peloton noch de volgkaravaan konden daarvan genieten. Daarvoor was de start veel te hectisch en onoverzichtelijk. Na één uur hadden de vluchters al 51,8 km afgewerkt. Wat een vliegende start richting de Passo di Santa Barbara, de eerste van de vijf bergen van de dag.

Healy vanavond in de maglia azzurra

Ben Healy blijft maar gaan en nog eens gaan. Alsof er geen rem staat op de jonge Ier van EF Education-Easypost. Het was de ritwinnaar in Napels nu te doen om het veroveren van de maglia azzurra, de trui die de leider in het bergklassement draagt. Op de Santa Barbara al hees hij zich voorbij Davide Bais. De Italiaan miste de vlucht van de dag, terwijl zijn broer Mattia er wel inzat, maar geen concurrentie was voor de revelatie van het seizoen. Op de tweede col verloor hij wel Davide Gabburo die zijn gram haalde voor zijn sprintnederlaag op de col van eerste categorie eerder. Healy had al voor de Matassone, de derde klim van de dag, in de tussenstand een voorsprong van 8 punten zodat hij morgen dat blauwe leidertrui draagt. Op die derde klim van de dag, eentje van tweede categorie, kwam de Ier-met-de-lange-haren in vierde positie door.

Gevaarlijke Aurélien Paret-Peintre op de hielen gezeten door Jumbo-Visma

De Giro veranderde vandaag van gezicht. De jagers zijn niet langer de jongens van Ineos-Grenadiers, maar de ‘killer wasps’ van Jumbo-Visma, dat nog voltallig is. Door niet de leiding van het peloton te nemen, gaf Groupama-FDJ aan dat het de Fransen geen moer kan schelen indien Bruno Amirail op Monte Bondone zijn roze kwijt is. In de vluchtersgroep van 25 zat o.a. Aurélien Paret-Peintre, de ritwinnaar van Lago Laceno, die deze middag dertiende stond op 4’30”. Pas toen de voorsprong van de Fransman van AG2R-Citroën danig hoog was dat hij dreigde virtueel het roze over te nemen, zette Groupama-FDJ een mannetje bij Jumbo, maar echt overtuigend was dat allemaal niet.

Geraint Thomas had met Puccio en Ben Swift twee ploegmaten in de vlucht en Sivakov loste uit het peloton op de derde col van de dag. Dus kon G vanuit de loge toezien hoe de etappe evolueerde. Al hebben we de indruk dat Primoz Roglic vandaag wat in zijn schild voert. Wait and see op Monte Bondone.

Heeft Soudal-Quick Step aan één hotelkamer genoeg?

Met twee stonden ze vanmorgen nog aan de start in Sabbio Chiese: Pieter Serry en Ilan Van Wilder. Davide Ballerini maakte koorts op de rustdag. Na een medische check-up vanmorgen besliste teamdokter Toon Cruyt dat hij maar beter niet meer startte. Indien Van Wilder en Serry voor de gezelligheid vanavond samenhokken, dan heeft Soudal – Quick-Step qua renners aan één hotelkamer genoeg. Zonde natuurlijk, maar wie ziek is, koerst niet verder. Punt aan de lijn.

Moscon vist ‘zwemmende’ Cavendish op

Gianni Moscon maakte een rare move toen hij ineens een ploegorder kreeg. Vanuit de volgwagen klonk dat hij beter wachtte op de ‘zwemmende’ Mark Cavendish om de Brit over de bergen te takelen. De flamboyante Italiaan van Astana Qazaqstan vond er niets anders op dan rechtsomkeert te maken en de op het einde van het seizoen afscheidnemende Cavendish tegemoet te rijden en op sleeptouw te nemen. Is de reddingsactie een succes, dan heeft Cav woensdagmiddag in Coarle een nieuwe kans op een Giro-ritzege. De oude sprinter zal ondertussen al in de gaten hebben gekregen dat Astana géén Wolfpack is. Terwijl de ploeg van Lefevere twee jaar geleden gegroepeerd rondom hem bleef in de gevaarlijke Tour-etappes om niet buiten tijd te eindigen, stuurde zijn werkgever met Pronskiy en Scaroni godbetert twee jongens in een duo-aanval. Ze hadden Cav diensten kunnen bewijzen.