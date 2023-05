Vrouw (60) plaatst gps-tracker aan auto om ex-collega te volgen: “Plots was ze ook in de Ardennen”

N.V.G. (60) uit Vosselaar riskeert een voorwaardelijke celstraf van tien maanden voor feiten van belaging van een ex-collega uit Arendonk tussen januari 2020 en april 2022. “In 2018 kreeg hij van de vrouw via sociale media een vriendschapsverzoek. Mijn cliënt wilde een vriendschappelijke relatie, maar zij wilde meer”, vertelde meester Alek Dom, de raadsman van het slachtoffer op de correctionele rechtbank in Turnhout. “Toen hij in de Ardennen was, werd hij plots door haar op de schouder getikt. En toen hij in Antwerpen was met zijn nieuwe partner was de vrouw daar ook. De beklaagde ging zelfs bij zijn ex-partner langs om rond te bazuinen dat ze met hem een relatie had, wat niet klopte. Zijn auto werd beschadigd en ze reed meermaals langs zijn woning.”

Trackingsysteem

In augustus 2021 was de maat vol en stapte de man naar de politie. Verder onderzoek wees uit dat aan zijn auto een trackingsysteem was bevestigd waardoor ze altijd wist waar hij zich bevond. In april 2022 heeft hij ook effectief klacht neergelegd. De burgerlijke partij vroeg om een straat- en contactverbod en eiste een schadevergoeding van 5.000 euro. “De feiten hebben mijn cliënt veel spanningen, stress en angst bezorgd. Zijn sociaal leven was aangetast”, pleitte Alek Dom.

Het Openbaar Ministerie was voorstander om de vrouw psychologische begeleiding te laten volgen, gekoppeld aan een contactverbod met het slachtoffer. “Tijdens haar eerste verhoor bekende ze dat ze een gps-tracker had bevestigd aan de auto, maar ze minimaliseerde de feiten. Begin 2022 gaf ze toe dat ze een aantal keer aan de woning van de man was gepasseerd”, zei openbare aanklager Bo Piedfort.

Eigen onderzoek

Volgens de verdediging was de vrouw vooral ongerust over een voorval waarbij ze de man in Antwerpen had gezien met een minderjarig kind. “Ze was bezorgd over de situatie van het kind en nam de foute beslissing om een trackingsysteem te installeren”, stelde meester Dirk Vliegen, de raadsman van N.V.G. “Ze wilde de hele situatie zelf onderzoeken en is daar obsessief mee bezig geweest.”

De rechtbank velt een vonnis op 27 juni.