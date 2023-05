Britse koninklijke familie wil stoffelijke resten van Ethiopische prins niet teruggeven

De Ethiopische prins Alemayehu kwam in Engeland door een conflict tussen het Verenigd Koninkrijk en Ethiopië. In 1862 wilde zijn vader, keizer Tewodros, een bondgenootschap aangaan met het Verenigd Koninkrijk om zijn rijk sterker te maken. Koningin Victoria gaf echter geen antwoord, waardoor de keizer besloot om meerdere Europeanen te gijzelen. Een van hen was een belangrijke Britse diplomaat.

Engeland viel hierdoor Ethiopië aan en plunderde het land. Het nam niet alleen gouden kronen, kettingen en jurken mee, maar ook de vrouw van de keizer, Tiruwork Wube en prins Alemayehu. Zijn moeder overleed onderweg, waardoor de 7-jarige prins zonder familie in Engeland aankwam.

Sympathie van koningin Victoria

Omdat hij een weeskind was, kreeg hij sympathie van koningin Victoria. Zij besloot hem financieel te steunen en wees kapitein Tristam Charles Sawyer Speedy aan als de voogd van Alemayehu. Hij had hem ook begeleid tijdens zijn reis naar Engeland. In 1879 overleed de prins door een onbekende ziekte. Hij was toen nog maar 18 jaar oud. De Britse koningin werd hierdoor geraakt en liet Alemayehu begraven op Windsor Castle.

De familie van de prins wil nu dat zijn lichaam naar Ethiopië gestuurd worden. “We willen zijn stoffelijke resten terug als familie en Ethiopiërs”, zegt familielid Fasil Minas tegen de BBC. “Engeland is niet het land waar hij geboren is. Hem daar begraven is dus niet juist.”

Het lichaam zal echter niet teruggestuurd worden. In een verklaring zegt Buckingham Palace dat de prins op Windsor Castle blijft. “Het is zeer onwaarschijnlijk dat het mogelijk zou zijn om de stoffelijke resten op te graven, zonder de rustplaats van een aanzienlijk aantal anderen in de omgeving te verstoren”, staat in de verklaring.