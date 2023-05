Junkies gaan elkaar te lijf in de Hasseltse gevangenis: “Er gebeuren hier ergere dingen”

Een 37-jarige Tongenaar hangt 18 maanden cel boven het hoofd nadat hij het gezicht van een medegevangene verbouwde. “Wat moet ik doen als hij een grote mond heeft? Moet ik me dan laten doen? Ik had geen keuze”, aldus de verdachte. “Een kleutermentaliteit”, counterde de rechter.

Op 23 november 2020 kregen de Tongenaar en het slachtoffer uit Sint-Truiden het met elkaar aan de stok. Tijdens de wandeling ontstond een discussie over een dvd die de verdachte niet wou teruggeven aan de gedupeerde. De woordenwisseling mondde uit in een knokpartij waarbij de Truienaar meerdere slagen in het gezicht kreeg. Diverse breuken en nieuwe tandprotheses waren het gevolg. De twee kennen de Hasseltse gevangenis intussen als hun broekzak. Telkens belanden ze er na drugsfeiten. In tegenstelling tot de Tongenaar zit de Truienaar wel nog altijd vast.

Paar lappen gegeven

De verdachte ontkende de feiten niet, maar de rechter stoorde zich aan zijn houding. “Hij had een grote mond tegen mij. Van het één is het ander gekomen. Ik heb mijn eigen leven gered op dat moment, omdat hij zijn dvd terug wou hebben.”

“Zijn heel gezicht was verbouwd. Er kwam bloed uit zijn mond”, fulmineerde de rechter.

“Ik heb hem gewoon een paar lappen gegeven. In een paar seconden was het gebeurd. Er gebeuren ergere dingen in de gevangenis. Ik moet me toch niet door iedereen laten doen? Ik heb er wel spijt van.”

“Dat kwam echt oprecht over. U had dit beter wat ingestudeerd voor de spiegel. Wat een kleutermentaliteit”, hekelde de rechter.

Zeven jaar dakloos

Het slachtoffer vroeg bij monde van zijn advocate An Andriessen een vergoeding van 4.900 euro. “Ik ben verontrust over wat de beklaagde zegt. Mijn cliënt had het immers aangedurfd om zijn eigen dvd terug te vragen, maar dat is blijkbaar not done. Gelukkig lijkt de blijvende hinder nog mee te vallen na de operatie.”

De procureur wees erop dat de Truienaar meer dan vier maanden arbeidsongeschikt was. “Als ik hier zijn mentaliteit hoor, vraag ik me af of een straf met uitstel onder voorwaarden nog iets zal opleveren. Ik vorder 18 maanden cel.”

Sile Bijnens, advocate van de verdachte, wees erop dat de verdachte zeven jaar dakloos was geweest en sinds februari eindelijk een sociale woning kreeg toegewezen. “Ook is zijn relatie met zijn ouders weer in orde. Wekelijks heeft hij contact met het OCMW. Hij moet nu zijn kansen grijpen. Voorlopig loopt alles goed.” Ze vroeg om een voorwaardelijke straf.

De bewindvoerder van de verdachte trad haar bij. “Hij leeft van een uitkering van de mutualiteit of van 1.360 euro per maand. De man houdt zich aan zijn afspraken. Een nieuwe gevangenisstraf gaat het systeem dat op poten is gezet, helemaal tenietdoen.” Vonnis op 13 juni.