Genkse manager Rudi Weekers (67) overleden

Na een jarenlange strijd tegen kanker is Rudi Weekers woensdag op 67-jarige leeftijd overleden in Genk. De minzame manager bekleedde in zijn carrière diverse topfuncties, onder meer bij LMS, Abbott Laboratories en Locate in Limburg.

Rudi Weekers is een Genkenaar die in de hoogdagen van zijn carrière 13 jaar lang de operationele en financiële rechterhand was van de Limburgse ondernemer Urbain Vandeurzen bij technologiebedrijf LMS. Zijn bijdrage aan de groei en bloei van die onderneming, later verkocht voor zo’n 700 miljoen euro aan het Duitse Siemens, mag allerminst onderschat worden. Ook bij andere participaties en projecten van Vandeurzen stond Weekers op de eerste rij om de zakelijke belangen met verve te behartigen.

Voor een groter publiek trad Rudi Weekers zelf op de voorgrond als eerste echte directeur van Locate in Limburg, het platform dat door de Vlaamse regering werd opgericht in 2014 om buitenlandse investeerders naar Limburg te lokken. Hij maakte snel vaart met de vzw, en kon op korte tijd al een aantal grote projecten voorstellen. Maar nog geen 2 jaar later nam hij al ontslag, onder meer na fricties met andere actoren in het socio-economische veld.

Rudi Weekers stond gekend als een verstandig, welbespraakt en minzaam man die gedecideerd en structureel zijn zakelijke doelen nastreefde. Een man van standing, die ondanks de sérieux die nodig was voor zijn job, de humor in de dagelijkse omgang zeker niet schuwde. Rudi was naast familiale en beroepsbezigheden ook erg actief in het verenigingsleven, onder meer bij golfclub Spiegelven en Rotaryclub Genk Staelen.

Woensdag om 10u30 wordt er in de kerk van Genk Centrum afscheid genomen van Rudi Weekers.