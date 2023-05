Singer-songwriter Lewis Capaldi breit met nieuw album veilig vervolg aan succesverhaal

Dankzij het onthullende How I’m Feeling Now (de meest bekeken Netflix-docu ooit) en drie recente nummer één-hits (Pointless, Wish You the Best en Forget Me) ligt de rode loper uitgerold voor de lancering van het tweede album van Lewis Capaldi. Broken by Desire to Be Heavenly Sent benadrukt alles waarmee de inmiddels 26-jarige Schot vier jaar geleden is doorgebroken.

Zijn debuut Divinely Uninspired to a Hellish Extent promoveerde de jonge singer-songwriter toen prompt tot nieuwbakken popidool. Niet geheel onbegrijpelijk borduurt Capaldi nu voort op het succes van Someone You Loved; bij ons de bestverkochte single van 2019, in Engeland de meest gestreamde song aller tijden. Gedragen door die krachtige, lichthese stem serveert hij nogmaals een dozijn soulvolle, vlot in het oor glijdende popsongs. Veilig maar degelijk.(gj)

‘Broken By Desire To Be Heavenly Sent’, Lewis Capaldi, nu te beluisteren