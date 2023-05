Nieuwe actie tegen gsm-gebruik achter het stuur: overtreders verliezen rijbewijs voor 8 dagen

Afleiding door gsm-gebruik achter het stuur is een van de killers in het verkeer. Uit studies blijkt dat bij 8 procent van de dodelijke ongevallen sprake is van een gsm. “Het is duidelijk een hardnekkig probleem”, zegt Marijke Teunis van het parket Limburg. “Bestuurders weten dat het niet mag, maar denken toch vaak dat het kan. Een mentaliteitswijziging is noodzakelijk.”

Om het probleem aan te pakken, organiseerde het parket vorig jaar al een grote actie tussen midden mei en midden juni. Naast een boete van 174 euro verloren overtreders in die maand ook direct hun rijbewijs voor acht dagen. In totaal moesten liefst 585 bestuurders hun rijbewijs inleveren. In het najaar van 2022 moesten ze bovendien voor de politierechter verschijnen, waar ze een boete tussen 240 en 4.000 euro riskeerden. 84 chauffeurs werden veroordeeld.

Tussen maandag 14 en zondag 20 november 2022 volgde er een nieuwe actieweek, waarbij weer tal van chauffeurs tegen de lamp liepen. Deze week organiseert het parket voor de derde keer een grote actie, in samenwerking met de politie. Woensdag en donderdag zal er extra gecontroleerd worden op gsm-gebruik. Bestuurders die betrapt worden, verliezen opnieuw meteen hun rijbewijs voor 8 dagen.