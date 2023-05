De Russische grensregio Belgorod is dinsdag nog altijd het decor van gevechten. Twee kleine Russische anti-Poetin-bataljons hebben de aanvallen die maandagochtend zijn gestart, opgeëist. Wat is hun plan? En zit Oekraïne hier nu achter of niet? “Dit is een koekje van eigen deeg voor Poetin.”