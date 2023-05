Greenyard Maaseik versterkt zich met Spanjaard Francisco Iribarne

Iribarne komt Athanasios Protopsaltis aflossen als hoekaanvaller. Net als teamgenoot Fornes toonde Iribarne zijn talenten eerst bij Palencia, een topper in de Spaanse tweede klasse. Op zijn achttiende verhuisde hij al naar subtopper Melilla en een jaartje later lijfde Almeria hem in. Met dat team won hij tweemaal de Spaanse beker.

Vorig seizoen beleefde hij zijn eerste seizoen in het buitenland, met name bij de Grizzlies uit Giessen in Duitsland. Ook daar toonde hij zich een vaste waarde. Giessen, een jaar eerder pas achtste in de Bundesliga, klom op naar plaats vijf dit jaar.

In de play-offs toonde Giessen zich een taaie tegenstander voor Friedrichshafen: pas in de tiebreak van de laatste set bogen ze voor de traditieclub, die later in de finale haar meerdere moest erkennen in Berlijn. In de halve finales van de beker maakte Iribarne het diezelfde grootmacht uit Berlijn (de nieuwe club van Joe Banks, nvdr) aartsmoeilijk. Niet onlogisch: Giessen had begin januari datzelfde Berlijn voor de competitie met 3-0 ingeblikt.