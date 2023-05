Prins Harry mag ook niet zelf betalen voor politiebescherming op Britse bodem: “Niet gepast dat rijke mensen bescherming kopen”

De hoop van prins Harry om een beroep te mogen doen op politiebescherming bij een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk is opnieuw de kop ingedrukt. De 38-jarige prins had voorgesteld zelf voor de kosten op te draaien, maar een Britse rechtbank heeft nu geoordeeld dat hij niet in beroep mag gaan tegen de weigering door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het ministerie voerde recentelijk aan dat het niet gepast is “dat rijke mensen politiebescherming kopen”. “Het zou onredelijk zijn om agenten aan gevaar bloot te stellen tegen betaling van een particulier”, aldus Binnenlandse Zaken. Harry probeerde die beslissing aan te vechten bij de Londense High Court, maar de rechtbank oordeelde dat de klacht niet ontvankelijk is.

De kwestie van de veiligheid kwam de voorbije weken opnieuw in het nieuws nadat Harry en zijn echtgenote Meghan beweerden dat ze achtervolgd werden door paparazzi in New York, waar Harry en zijn gezin wel van politiebescherming kunnen genieten.

Volgens een woordvoerder van het paar was die achtervolging “bijna catastrofaal”, terwijl andere bronnen het incident dan weer nuanceren. Harry geeft de pers en de paparazzi de schuld van het fatale auto-ongeval waarbij zijn moeder, prinses Diana, in 1997 om het leven kwam.

De prins voert verder nog een juridisch offensief tegen verschillende Britse tabloids, onder meer tegen de uitgevers van Mirror en Sunday Mirror. Naar verluidt zal hij in die zaak in juni persoonlijk komen getuigen. De zaak gaat over beschuldigingen van spionage, zoals het onderscheppen van spraakberichten.

Harry en Meghan zetten begin 2020 een stap terug als werkende royals in de Britse monarchie. Het paar verhuisde samen met de kinderen naar de Amerikaanse staat Californië.