Hilde Lieten maakt kinderboeken met Oekraïense illustratoren

Bijna een jaar lang maakt Hilde Lieten, eindredacteur bij Radio 2, kinderboeken met Oekraïense illustratoren. Het gaat telkens om een andere tandem waarbij een Limburgse auteur wordt gekoppeld aan een (gevluchte) Oekraïense illustrator. Die krijgen daardoor opnieuw de mogelijkheid, zelfs in oorlogstijd of op de vlucht in het buitenland, om te doen wat ze graag doen: kinderboeken maken. “Het project Children’s Books For U(kraine) werkt als een ketting, met een deel van de opbrengst van het ene boek zetten we weer een nieuwe Oekraïense illustrator aan het werk om een ander boek te illustreren”, vertelt Hilde Lieten.Er zijn intussen zes boekjes gepubliceerd en twee in de maak. Hilde Lieten schreef zelf het kinderboek 'Nixon' met Olya Paskhalova die met haar zoontje naar Berlijn vluchtte. “De verhalen die de illustratoren vertellen over hun vlucht zijn moeilijk voor te stellen”, zegt Hilde Lieten. “Anderen zijn nog in Oekraïne en proberen er daar in moeilijke omstandigheden het beste van te maken.” Wil je zelf een boekje bestellen? Dat kan via www.facebook.com/ChildrensBooksforU. Je kan ze ook uitlenen in de bib van Diepenbeek.