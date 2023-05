Stokkemer bierclub stelt ‘Den Diene en de Miene’ voor

‘Den Diene en de Miene’, zo wordt het gepromoot, heeft een typisch Stokkemers ingrediënt. Het is wetenschappelijk bewezen dat de bast van wilgen salicylzuur bevat. Hiermee kon de Duitse wetenschapper Hoffmann een wondermiddel samenstellen dat dezelfde eigenschappen en uitwerking heeft als aspirine. Vandaar de link van het nieuwe streekbier met Stokkem, gekend als korversstad.De ‘aangifte’ van ‘Den Diene en de Miene’, als nieuw geborene in het stadhuis, verliep hilarisch en lachwekkend.Burgemeester Sofie Vandeweerd en schepen Koen Sleypen voltrokken het trouwprotocol, waarna Frans Davids en Ellen Tellers als getuigen het trouwregister tekenden.Het bier heeft een alcoholgehalte van 6 % en werd gebrouwen in ’t Drankorgel te Lier.Volgens voorzitter Jan Braun zou het drinken van negen glazen hetzelfde weldoend effect hebben als één aspirine.Na de protocollaire geplogenheid werd in de stadsfeestzaal Nieuwenborgh een receptie aangeboden, muzikaal opgeluisterd door de Stokkemer Stadsmuzikanten.Tijdens de tweede dag van het bierfestival konden de aanwezigen ‘preuvend’ kennismaken met 70 diverse biersoorten. Dertien beroepsbrouwers stonden de bezoekers te woord en gaven uitleg over het brouwproces en de ingrediënten die erin verwerkt zijn.