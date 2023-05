BV Hotspot. Tegenslag voor Fabrizio, Frank Deboosere toont zijn dansmoves

Bijna zes miljoen euro is er dit weekend ingezameld voor Kom op tegen Kanker. Daar zorgden meer dan duizend teams voor die vier dagen lang fietsten voor het goeie doel. Onder hen heel wat BV’s: zo deden weerman Bram Verbruggen en nieuwsanker Goedele Wachters mee, maar ook Alexander De Croo deed zijn deel. Iets minder leuk nieuws in Limburg: daar krijgt Fabrizio Tzinaridis te horen dat een groot deel van het plafond uit zijn restaurant moet verwijderd worden. The Greek moet namelijk binnen één week al open.