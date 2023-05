Jongeren breken deur van populaire nachtclub open met fietszadel en stelen drank en iPad: “Ik wil gewoon die spullen terug”

“Ze hebben een fietszadel en allerlei andere spullen gebruikt om de nooddeur van de club open te breken”, vertelt uitbater Andreas De Vroe. Op 28 april, iets na zes uur ’s morgen, heeft een groepje jongeren ingebroken in populaire nachtclub Niche in Stalhof, een zijstraat van de Overpoort.

“De club was toen eigenlijk nog niet zo lang gesloten. Het moet rond een uur of vijf zijn geweest dat we besloten om de avond af te ronden”, vertelt Andreas. De jongeren namen een iPad, zes tot tien flessen drank en twee Bancontacttoestellen mee. De Vroe diende klacht in bij de Gentse politie en hoopt dat de daders zich snel melden.

“Als de jongeren de gestolen spullen terugbrengen, wil ik de klacht gerust laten vallen”, zegt hij. Wie iets meer zou weten over de inbraak, mag altijd contact opnemen met uitbater Andreas of de politie.