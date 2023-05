Twaalf agenten gewond bij hevige rellen in Cardiff na geruchten over verkeersongeval waarbij twee tieners omkomen

Volgens Micheal hebben geruchten over een politieachtervolging het geweld veroorzaakt. De politie benadrukte dat ze pas na het ongeval ter plaatse kwam, maar heeft nog niet meegedeeld wat er precies gebeurd is bij het verkeersongeval. “Dit laat zien hoe snel geruchten zich tegenwoordig verspreiden via sociale media. Gebeurtenissen kunnen daardoor uit de hand lopen”, aldus Micheal.

Tussen de 100 en 150 mensen waren betrokken bij het geweld in de wijk Ely in Cardiff. Op het internet circuleren video’s van politieagenten in oproeruitrusting die een menigte onder controle proberen te houden. Op beelden is te zien hoe verschillende auto’s in brand staan. De rellen duurden tot in de vroege uren en meerdere mensen werden opgepakt, meldde de politie van Cardiff op Twitter.

De agenten werden volgens Britse media bekogeld met stenen en vuurwerk. “Het ongeval lijkt, om onduidelijke redenen, de aanleiding te zijn voor de ongeregeldheden”, aldus de politiecommissaris, die verzekert dat de gewonde agenten niet in levensgevaar zijn. “Er zal natuurlijk een onderzoek worden gevoerd naar wat er precies is gebeurd.”

