Dankt padeltopper Klaas (29) nominatie voor HBVL Provinciaal Voetballer van het Jaar aan zijn privé-kinesiste?

In derde provinciale B telt Maasland NO A twéé spelers in de top drie van onze verkiezing van Provinciale Voetballer van het Jaar. Mocht Klaas Wijnen het vrijdag halen vóór ploegmaat Vanaken en Bocholt B-spits Vandersanden, dan heeft hij dat ook te danken aan z’n vriendin Laurine. Zij is naast het lief van de 29-jarige goaltjesdief én padeltopper immers ook zijn… privé-kinesiste. “Ze heeft steeds meer werk met mij.”