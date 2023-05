Waarom heb je terugkerende dromen en hoe achterhaal je hun betekenis?

Bij de een keert een droom meermaals per maand terug, de ander doet er jaren over om een droom opnieuw te beleven. Normaal gesproken herhalen onze dromen zich niet, waardoor het al als terugkerend wordt ervaren wanneer je twee keer hetzelfde droomt, zegt Deirdre Barrett van de Amerikaanse universiteit Harvard tegen CNN. Vooral kinderen hebben ze vaak, maar ze kunnen tot in je volwassen leven duren.

Boodschap in je dromen

Slaapmedicatiespecialist en psychiater Alex Dimitriu komt het fenomeen geregeld tegen in zijn praktijk. “Vaak gaat het om dromen die oncomfortabel of angstaanjagend zijn”, zegt hij. “Als psychiater moet ik zeggen dat er vaak wel een boodschap in zit. De vraag is alleen wat die boodschap is.”

Bij sommige dromen is het duidelijk: kom je altijd te laat, dan ben je wellicht niet zo goed voorbereid. “Droom je over sociale vernedering, je incompetent voelen vergeleken met anderen of een gevaar als bijvoorbeeld een auto-ongeluk of natuurramp, dan ben je misschien ook bang dat je niet goed bent voorbereid.”

Betekenissen

Barrett gelooft overigens niet in universele betekenissen voor dromen. “Het gaat om wat voor jou symbolisch is en waar je bepaalde dingen mee associeert.” De angst voor school terwijl je al jaren niet meer gaat, kan bijvoorbeeld aangeven dat je bang bent om te falen of beoordeeld te worden door mensen met autoriteit.

Dimitriu adviseert om bij terugkerende dromen te kijken naar wat je relatie is met personen, objecten of gebeurtenissen in je dromen. “Wat zijn je angsten over deze dingen? Wat zijn de vijf dingen in je leven die zorgen dat dit naar boven komt? Waar maak je je écht zorgen om?” Barrett heeft nog een aanvullende tip: “Analyseer je droom met iemand die je vertrouwt. Zo zie je misschien andere dingen dan wanneer je het alleen doet.”