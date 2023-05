7 slimme tips om te sparen, zelfs als het even wat moeilijker gaat

Toch kun je, ook als je al op een budget leeft, nog een aantal maatregelen nemen om zoveel mogelijk van je loon of uitkering te sparen. Probeer deze tips gerust eens uit!

1. Stel een maandelijks budget in

Snijden in je uitgaven kan hard aanvoelen, maar is ook iets wat je jezelf kunt aanleren. Het draait allemaal om gewenning. Zodra je voor jezelf een grens hebt gesteld, probeer je je daaraan te houden. En dat kan soms bijna een sport worden.

Daag jezelf uit en streef naar een goed gevoel, dan hou je het plezant. Geef jezelf eventueel wat meer ruimte op cruciale uitgaven, zoals boodschappen, zorg en verzorgingsartikelen, maar beperk je uitgavenpatroon dan weer op andere vlakken.

2. Houd je uitgaven bij

Sommige bankapps hebben een functie die meet waar jouw uitgaven naartoe gaan. Opgedeeld in categorieën, netjes weergegeven in een grafiek, noem maar op. Je kunt ook een budget instellen voor bepaalde categorieën.

Heb je deze functie niet of doe je het liever anders, dan kun je het ook allemaal bijhouden in een Excel-sheet en per maand je inkomsten en uitgaven met elkaar vergelijken. Zo krijg je zicht op je grootste kostenposten en kun je gericht sparen.

3. Alleen nog met cash betalen

De meest rigoureuze manier om je uitgaven te beperken? Geld afhalen aan de automaat, liefst een vast bedrag per week, en daar al je boodschappen mee doen. Het leert je om nog bewuster met prijzen om te gaan en maakt geld tastbaar in plaats van een nietszeggend cijfer op je telefoon. Zie het als een dieet voor je bankrekening, waar je straks de vruchten van plukt.

4. Verkoop tweedehandsspullen

Websites waarop je je spullen tweedehands kunt verkopen, zoals 2dehands.be of Vinted, zijn ontzettend populair. En waarom ook niet? Zoek op een zaterdagmiddag al je oude spullen bij elkaar – je gaat gegarandeerd dingen tegenkomen die nog een tweede leven kunnen leiden bij iemand anders. Met een foto en wat info zwier je ze zo online. Liever offline? Een rommelmarkt levert altijd wat op!

5. Zeg overbodige abonnementen op

Maandelijks betaal je – wellicht onbewust – heel wat af aan abonnementen of diensten die je misschien wel kunt missen. De ochtendkrant kun je online lezen, Spotify met reclame overleef je wel en drie of vier verschillende tv- of streamingsdiensten is wat te veel als je je geld hard nodig hebt. Durf los te laten en tel je winst!

6. Verhuur je auto of gereedschap

Wist je dat er tal van platformen bestaan waarop je je eigen auto kunt verhuren? Hetzelfde geldt voor gereedschap, andere voertuigen en alledaagse huis-, tuin- en keukentools. Neem maar eens een kijkje op Peerby.com en Getaround.com.

7. Denk lucratief en creatief

Met wat creativiteit maak je van een hobby een bijberoep. Ben je vaardig in fotografie en visueel design en heb je een goede camera? Overweeg om je te laten boeken voor fotoshoots. Kun je goed met honden omgaan? Word een dogsitter voor je buren! Er zijn heel veel manieren om een centje bij te verdienen. Zorg er wel voor dat je altijd in orde bent met de fiscus.

