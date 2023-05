Saaiste Giro ooit? Moordende slotweek moet (en zal) daar verandering in brengen: dit staat de renners nog te wachten

Dinsdag: de eerste vijfsterrenetappe

Een vijfsterrenrit, eindelijk! Ja, ook vorige vrijdag naar Crans Montana wachtte de renners een etappe van de zwaarste categorie, maar door het hondenweer werd die ingekort tot amper 75 kilometer. Het zorgde ervoor dat de klassementsrenners netjes tezamen binnenkwamen. Dit keer mogen we wél vuurwerk verwachten. Op de Passo di Santa Barbara nog voor halfweg – 12 kilometer aan 8,3 procent bergop – zullen Geraint Thomas, Primoz Roglic en de andere toppers al merken of ze een goeie dag hebben of niet. Hopelijk wél, want dan kunnen op de slotklim – de Monte Bondone, die liefst 21,4 kilometer lang is – alle remmen los. Voor het eerst moeten er meer dan 5.000 hoogtemeters worden overbrugd, dus wie een slechte dag heeft, zal het geweten hebben.

Voor het eerst meer dan 5.000 hoogtemeters op het programma dinsdag: pittig!

Woensdag: de batterijen opladen bergaf

Tussen al de cols door toch nog één cadeautje voor de sprinters, op woensdag. Vertrekken doen ‘we’ op 531 meter hoogte, aankomen doen we op zeeniveau, aan de Adriatische kust, dus dat betekent dat er vooral afgedaald moet worden. Het zal een keer deugd doen. De enige opdracht voor de klassementsmannen: rechtop blijven.

Een profiel waar sprinters van dromen.

Donderdag: richting de 20 procent

Het is donderdag weer van dat: zo’n heel vroege klim, na 20 kilometer al, waar je al volk zult zien lossen. Tijd genoeg om terug te keren nadien, maar alleen de echte klimmers zullen deze viersterrenetappe, met weer meer dan 4.000 hoogtemeters, overleven. In de finale zal het ieder voor zich zijn, want onderweg naar Coi gaat het 5 kilometer bergop aan 9,8 procent, op smalle wegen dan nog, en volgens de organisatie flirten we even met de 20 procent. Als Roglic dan nog mee is met de besten, wordt het opletten, want na een korte afdaling gaat het nog een dikke 2 kilometer bergop en kan hij uitpakken met zijn sterke eindsprint.

En we gaan weer omhoog. De renners krijgen meer dan 4000 hoogtemeters voor de kiezen.

Vrijdag: het hoogste punt van de Giro

Tre Cime di Lavaredo: de naam alleen al. Het klinkt legendarisch en het heeft alles om legendarisch te worden. Tre Cime di Lavaredo – of in het Nederlands ‘de drie toppen van Lavaredo’ – is de slotklim van de laatste bergetappe in lijn en de top ligt op 2.307 meter. Het is daarmee het hoogste punt van deze Giro. Dit is dus waarom Evenepoel zo lang op Tenerife zat en tot vervelens toe de Teide – 2.356 meter hoog – beklom. Alle rode bloedcellen die hij daar won, zijn nu even verloren, maar daar trekken de overgebleven renners zich niks van aan. Ze zullen net blij zijn dat Remco in deze koninginnenrit (*****) in de Dolomieten, met ook nog twee cols van eerste categorie en twee van tweede categorie, ontbreekt. Ook zonder hem is het ontploffingsgevaar echter groot. De laatste paar kilometer lopen 14 procent omhoog en is het naar boven klauteren. De beste klauteraar zal in één adem genoemd worden met Eddy Merckx, die in 1968 op deze mythische aankomst de roze trui veroverde en de basis legde voor zijn eerste eindwinst in een grote ronde.

Eén col buiten categorie, twee cols van eerste categorie en twee van tweede categorie: begin er maar aan.

Zaterdag: krankzinnige klimtijdrit

Moet er nog sneeuw zijn? Liefst niet, want stel je maar voor dat de etappe van komende zaterdag geannuleerd wordt. Dit is de etappe waar wielerliefhebbers, analisten en commentatoren al sinds oktober vorig jaar naar uitkijken. De renners iets minder, want het betreft de tijdrit naar Monte Lussari, die Geraint Thomas als “krankzinnig” omschreef. Na 11 vlakke kilometers is het bijna 8 kilometer klimmen aan gemiddeld 12,1 procent. Nog net haalbaar, denk je dan, maar de eerste 5 kilometer zijn nog steiler (15,3 procent). Zeker is dat de renners hun tijdritfiets aan de voet zullen inruilen voor een klimfiets. Minder zeker is wat er zal gebeuren als iemand pech heeft. Het plan is om mecaniciens achterop de motor te zetten, want auto’s raken door de smalle wegen niet boven. De Giro wordt hier beslist, dus als dat maar goed afloopt.

Veelzeggend: op de Giro-website raakt de naam ‘Monte Lussari’ zelfs niet volledig op het profiel van de etappe.

Monte Lussari in detail, zo kunt u de cijfertjes ook eens zien.

Zondag: gedaan met klimmen

Benieuwd hoeveel renners er nog overschieten, maar zondag is het uitbollen en dat doen de renners net als vijf jaar geleden in Rome. Het is hen gegund, na een slotweek zonder weerga.