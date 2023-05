Spanning stijgt in het basketbal: kan Antwerp titelverdediger Oostende nog meer doen zweten?

Thijs De Ridder en de Giants verdedigen vanavond een 1-0 voorsprong in de finale en in Oostende. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

In de COREtec Dôme in Oostende wordt vanavond (20u30 live op Play en Pickx + Sports) de tweede wedstrijd van de Belgische finale (best of five) van de play-offs afgewerkt. Antwerp Giants won met 63-62 na een nagelbijter de eerste clash van de kustploeg en blijft over het belangrijke thuisvoordeel beschikken. Titelverdediger Oostende moet vanavond dus vol aan de bak!

Wil Oostende enigszins op schema blijven voor een twaalfde opeenvolgende titel moet het vanavond in eigen huis winnen. Als de Sinjoren juichen kunnen ze het donderdag in de Lotto Arena afmaken en is de dubbel (beker/titel), de eerste sinds 2000, een feit. Sinds het begin van de play-offs (1979-80, 3-1 Racing Mechelen vs. Royal Fresh Air, red.) heeft een ploeg nog nooit een 2-0 achterstand in een best of five kunnen ombuigen in een 3-2.

“We hebben met de Cup al een prijs op zak en zitten nu dus in een schitterende situatie. Genieten vanavond en proberen het momentum te pakken,” zei Thijs De Ridder van de Giants.

“We zullen moeten knokken. We kunnen ons geen nieuwe opdoffer permitteren,” aldus nog Keye van der vuurst van Oostende. Na een opstootje na de wedstrijd van zondag tussen coach Dario Gjergja van Oostende en assistent Guy Muya van de Giants excuseerde Gjergja zich. “We kennen elkaar al lang. Ik mocht zo niet handelen. Dat was fout van mij.”

BNXT play-offs: wippen Leuven Bears en Charleroi Nederlandse ploegen?

Vanavond worden ook de terugwedstrijden van de derde ronde van de BXNT play offs afgewerkt. Charleroi (+7) en Leuven Bears (+10) verdedigen een mooie bonus tegen respectievelijk Aris Leeuwarden en Heroes Den Bosch uit Nederland. In de Belgische duels staat Kangoeroes Mechelen met één anderhalf been (+32) in de vierde ronde versus Bergen en begint ook Limburg United in Hasselt met een bonus van 9 punten aan de return tegen Luik.

Oostende gaat vanavond versus Antwerp Giants op zoek naar gelijkmaker. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Programma finale (best of five):

23 mei 20.30 Oostende-Antwerp

25 mei 20.30 Telenet Giants Antwerp-Oostende

27 mei 20.30 (eventueel) Oostende-Telenet Giants

29 mei 20.30 (eventueel) Telenet Giants Antwerp-Oostende

BNXT play-offs derde ronde (terug)

Dinsdag

20.00 Den Bosch Heroes-Leuven Bears

20.30 Limburg United-Luik

20.30 Kangoeroes Mechelen-Bergen

20.30 Charleroi-Aris Leeuwarden