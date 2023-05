There’s something about … soloseks. Schaamte, onzekerheid, onhandigheid, misverstanden… over masturberen valt er nog heel wat te leren. Wist je dat mei de masturbatiemaand is? Het ideale moment om vragen over soloseks voor te leggen aan seksuoloog en relatietherapeut Chloé De Bie. Vandaag: de voordelen van soloseks op een rijtje.