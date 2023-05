Soudal-Quick-Step blijft nog maar met twee over na opgave van Davide Ballerini: “Hij voelde zich al een paar dagen niet goed”

Pieter Serry en Ilan Van Wilder blijven als enigen over van Soudal-Quick-Step in de Ronde van Italië. The Wolfpack zag vandaag de zieke Davide Ballerini huiswaarts keren. Voor de troepen van Patrick Lefevere is het al de vijfde opgave in deze Giro. “Het was nutteloos om hem vandaag te laten starten”, verklaarde ploegleider Klaas Lodewijck.

Er lijkt wel een vloek te rusten op Soudal-Quick-Step in deze Giro. Nadat eerder al Remco Evenepoel, Mattia Cattaneo, Josef Cerny en Jan Hirt door een coronabesmetting de Ronde van Italië vaarwel moesten zeggen, moet nu ook de zieke Davide Ballerini een kruis maken door zijn Giro.

De Italiaan was enkele dagen geleden nog dichtbij een ritoverwinning, maar verschijnt vandaag niet meer aan de start. Zo gaat The Wolfpack enkel met Pieter Serry en Ilan Van Wilder de slotweek in. “Ballerini voelde zich al een paar dagen niet goed”, gaf ploegleider Klaas Lodewijck net voor de start in Sabbio Chiese tekst en uitleg. “Tijdens de rustdag had hij koorts. We hebben nog gewacht tot vanochtend om te zien of hij zich beter zou voelen. Maar het was nutteloos om hem te laten starten vandaag. Het is nooit leuk om te vertrekken. Maar ik denk dat hij al een paar dagen aanvoelde dat hij op de limiet zat, ondanks dat hij meezat in de ontsnappingen. Het is een spijtige zaak voor hem, maar de beste keuze die we moesten maken.”

Pieter Serry en Ilan Van Wilder blijven zo als enigen over in deze Giro. “Ze zitten nu nog maar met twee in de bus”, gaat Lodewijck verder. “Het is altijd leuk om iemand extra te hebben. Ballerini is ook een sfeermaker binnen de groep. Het is jammer voor hem dat hij moet vertrekken, maar op het vlak van resultaten gaat dit weinig veranderen voor de ploeg.

