Onze boekentips voor een lang weekend: een bijzonder boek dat je ook van achter naar voor kan lezen

Santa Subito

Pierre De Clercq

In de zomer van 1978 trekt Ernest naar Rome. Zijn doel: zuster Merita, hartsvriendin van zijn overleden moeder, heilig laten verklaren. Prikkelend debuut van Pierre De Clercq, bedenker en scenarioschrijver van succesvolle tv-series als Windkracht 10 en Flikken.

Manteau, 384 blz., 22,50 euro

Ik heb een paar vragen voor je

Rebecca Makkai

De bekende podcastmaker Brodie Kane keert in 2018 terug naar haar vroegere school, de elitaire kostschool Ganby in New England. Het wekt de herinnering aan de moord op een populaire klasgenote in de jaren negentig weer tot leven. Spannend en goed geschreven, in de lijn van Donna Tartts De verborgen geschiedenis.

Nieuw Amsterdam, 416 blz., 24,99 euro

1529 – De damesvrede

Hendrik Duron

Historische roman over een uniek moment in de Europese geschiedenis. In een door mannen gedomineerde, gewelddadige zestiende eeuw broeden Margareta van Oostenrijk, de tante van keizer Karel, en Louise van Savoie, de moeder van de Franse koning, op een geheim plan.

Uitgeverij Elena, 288 blz., 34,50 euro

De laatste boom. Een zaadje van hoop

Luke Adam Hawker

Mooi geïllustreerd cadeauboek in de stijl van De jongen, de mol, de vos en het paard. Speelt zich af in een wereld zonder bomen, totdat een jong meisje de moed heeft om haar verbeelding te volgen en met haar daden nieuw leven zaait.

Uitgeverij Altamira, 64 blz., 17,99 euro

Deze rots is van ons

Kate Temple en Merel Eyckerman

Mooi prentenboek voor kinderen vanaf vijf jaar over een groep stokstaartjes. Bijzonder: je kunt het boek ook van achter naar voor lezen, met een heel andere uitkomst. Want elk verhaal heeft twee kanten. Merel Eyckerman haalde een master als illustrator aan hogeschool PXL-MAD in Hasselt.

Lannoo, 36 blz., 15,99 euro

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden