Specialisten in The Paddock begrijpen beslissing van de F1: “Racen is nu geen prioriteit”

Geen Grote Prijs van Emilia-Romagna, wél een aflevering van ‘The Paddock’. Over de race van afgelopen weekend valt er niet veel te zeggen. Logisch, want het evenement werd afgelast omwille van het noodweer in de Noord-Italiaanse regio. Maar dat hield Dennis Xhaët en Sam Dejonghe niet tegen om Roland Bruynseraede uit te nodigen. Hun gast gaf zijn ongezouten mening over de Formule 1 anno 2023 en vertelde hoe hij een van de donkerste weekends in de geschiedenis van de autosport doormaakte als deel van de wedstrijdleiding.

Consensus in The Paddock: iedereen vindt het jammer dat de race in Imola wegvalt. Eindelijk gingen de rijders nog eens strijden op een traditioneel circuit. Volgende week trekt de koningsklasse van de autosport naar Monaco. Wéér een stratencircuit dus. Het vijfde al dit seizoen, als we de GP van Australië meetellen. Het ziet er ook naar uit dat de afgelaste race niet vervangen zal worden. De kalender zit namelijk overvol. En dat ziet ook Roland Bruynseraede, die te gast is in de F1-podcast. Hij schopte het van kaartjesknipper, en later baancommissaris, tot racedirecteur en veiligheidsverantwoordelijke in de Formule 1. Bruynseraede is dus de ideale man om zijn mening te geven over hoe de sport er momenteel uitziet.

“Door de afgelasting hebben de teams weer een kans minder om dichter bij Red Bull te komen” Sam Dejonghe

“Het zwartste weekend van de Formule 1”

Roland Bruynseraede vertelt uit eerste hand hoe de tragische Grand Prix van San Marino in 1994 zich ontplooide. De voormalig racedirecteur zag vanop de eerste rij hoe het weekend eindigde met de dood van twee Formule 1-rijders. “Die zwarte bladzijde begon al op vrijdag”, zei Bruynseraede in zijn reconstructie van het weekend. “Barrichello botste tegen de vangrail en vloog in de lege tribune, maar hij was gelukkig ongedeerd. Zaterdag tijdens de kwalificaties had Ratzenberger een zwaar ongeval.” Uiteindelijk overleed de Oostenrijkse autocoureur aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. “Op zondag is Senna verongelukt”, concludeert Bruynseraede. De GP van San Marino zou de geschiedenisboeken ingaan als een van de zwartste raceweekends tot op heden.

Bruynseraede, die toen onder meer verantwoordelijk was voor de veiligheid van het circuit, wist bij de crash van Senna meteen hoe ernstig het was. Hij herinnert zich nog goed wat er zich daarna afspeelde. “Ik moest zo snel mogelijk Italië verlaten, want er werd onmiddellijk met de vinger gewezen naar verschillende mensen.” Ook hijzelf bleef niet buiten schot en werd aangeklaagd door de Italiaanse autoriteiten. In Het Laatste Nieuws verscheen een dag na afloop van de race een artikel getiteld ‘Bruynseraede verantwoordelijk voor de dood van Senna’. “Ik heb me nooit schuldig gevoeld”, zegt hij eerlijk, “maar dat artikel deed me pijn”.

Memorabele momenten

Ondanks dat Bruynseraede getuige was van wat er zich dat weekend afspeelde, beleefde hij ook veel mooie momenten tijdens zijn periode in de Formule 1. Volgens hem was elk raceweekend een belevenis. “Het was hard werken, maar het gaf altijd voldoening.” Bruynseraede denkt spontaan terug aan het seizoensbegin dat traditioneel in Brazilië plaatsvond. “We waren dinsdag of woensdag al ter plaatse en dan werd er een feest gegeven. We bleven vaak tot laat hangen aan de toog”, lacht Bruynseraede, die graag terugdenkt aan zijn tijd in de Formule 1.

