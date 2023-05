NFL-icoon Tom Brady wordt aandeelhouder bij Las Vegas Raiders

De 45-jarige Amerikaan stopte in februari van dit jaar na 23 seizoenen in de NFL bij de New England Patriots (2000-2020) en de Tampa Bay Buccaneers (2020-2022). Een maand later werd hij ook al minderheidsaandeelhouder bij WNBA-club Las Vegas Aces. Ook het vrouwenbasketbalteam heeft Davis als eigenaar.

Bij de Raiders zou hij geen inmenging krijgen in de dagelijkse werking. De club verhuisde in 2020 van Oakland naar Las Vegas en legde recent quarterback Jimmy Garoppolo vast.

Brady blijft intussen bij zijn plan om analist te worden voor Fox Sports. Hij ondertekende er een contract van tien jaar, dat vanaf 2024 ingaat, ter waarde van 375 miljoen dollar (347 miljoen euro).