Met de tips van bekende of fervente wandelaars blijf je het hele jaar door 10.000 stappen zetten

Ook dit jaar lanceert Pink Ribbon, de organisatie die strijd aanbindt tegen borstkanker, een Roze Mars. Onder het motto ‘stuur borstkanker wandelen’ worden zoveel mogelijk mensen opgetrommeld om gedurende de maand mei dagelijks 10.000 stappen te zetten. Zo kan je kilometers of geld verzamelen voor de organisatie én word je er in de eerste plaats zelf gezonder van. Op zoek naar inspiratie of motivatie voor die dagelijkse wandeling? Deze fervente of bekende wandelaars zetten je goed op weg.

Tv-gezicht en politica Goedele Liekens: “Constant je gsm bij hebben, daar probeer ik vanaf te stappen”

© Kris Van Exel

Op die 10.000 stappen focus ik me niet zozeer, hoewel ik een gezondheidsapp op mijn telefoon heb. Dan moet je wel constant je gsm binnen bereik hebben en daar probeer ik net van af te stappen”, klinkt het. Die gsm thuislaten, is dan ook meteen Goedeles grootste tip.

“Bij mij gaat het meer om buiten zijn: aandachtig te kijken naar de bomen, de blaadjes. Langs de weide heb ik zelfs allemaal veldbloemen gezaaid, die ik tijdens het wandelen goed bestudeer. Na mijn ziekte heb ik ervaren dat dat voor mij heel ontspannend werkt. En altijd goed in- en uitademen om volledig te ontstressen.”

LEES OOK:

Goedele geeft nog mee dat ze niet snel een wandeling zal skippen en dat ze de voorkeur geeft aan een stevig tempo in plaats van slenteren. “Als het niet lukt omdat het te druk is in het parlement, raak ik gefrustreerd”, klinkt het. “Het grote voordeel is dat ik een dwingeland in huis heb. Mijn hond dwingt me om elke dag op pad te gaan.”

Gezondheidsjournalist en medisch hoofdredacteur van het Medisch Kenniscentrum van Pink Ribbon Marleen Finoulst: “Podcasts zijn heel leuk om mee te nemen op wandeling”

© Guy Puttemans

Marleen Finoulst graag lang lopen. Voor haar vormen 10.000 dagelijkse stappen geen probleem. Integendeel: ze gaat soms slapen met veelvouden ervan op de teller. “Soms behaal ik er 40.000 per dag”, klinkt het trots. Haar grootste tip voor wie naar die warm aanbevolen 10.000 toe wil: “Podcasts zijn heel leuk om mee te nemen op wandeling. De Volksjury is geweldig. Je hoort altijd een spannend verhaal dat langer duurt dan 10.000 stappen. Je wil eigenlijk niet stoppen met bewegen.”

“Het is ook fijn om te wandelen via de fietsknooppunten. Op Instagram kun je jezelf laten inspireren door het account Staycation. De vrouw erachter ontdekt en beschrijft heel mooie wandelingen, die zich perfect lenen voor een uitstapje met twee.” Nog een tip om beter vol te houden: doe het met vriendinnen. “Spreek voor jullie iets gaan eten of drinken af om eerst een wandeling te maken. Check zeker wandelknooppunt.be en wandelsportvlaanderen.be om reeds uitgestippelde wandelingen te ontdekken en te beleven.”

Blogster, redacteur en auteur Sarah Devos: “Stap in het begin goed door en sta jezelf toe om op mooiere stukken van je wandeling te vertragen”

© Luc Daelemans

Sarah Devos is wat je noemt een echt natuurmens en schrijft, uit liefde voor onze natuur, boeken met bos, zee, sporen en vondsten in de hoofdrol. Haar tip om meer te wandelen en dat ook vol te houden? “Stap in het begin goed door en sta jezelf toe om op mooiere stukken van je wandeling te vertragen. Ik ben ook een grote fan van dauwtrippen: wandelen voor de dag echt begint. Dan heb je dat al gedaan en heb je ’s morgens al een voorsprong.” Haar trouwe bondgenoot: een verrekijker. “Dan beleef je net iets meer.”

“Ik doe bijna elke week hetzelfde rondje waarvan ik weet dat ik dan ongeveer 10.000 stappen zet. Dat verlaagt de drempel wat: je moet geen wandeling en parking meer uitpluizen. Verder let ik op de kleine dingen: proberen om elk uur recht te staan, een paar trappen te doen, naar de koffieautomaat of om water wandelen in plaats van een thermos of karaf op mijn bureau te zetten ...”

Haar favoriete plek om te wandelen is zonder twijfel het bos. Twee keer per week duikt ze erin. “Neem een thermos en een snackje mee, anders denk je sneller aan stoppen omdat je honger of dorst hebt. Wist je dat je tot een uur na een regenbui in het bos profiteert van de goede bosbacteriën die vrijkomen uit de bodem? En dat je na een wandeling zo’n zestig procent creatiever bent? Reden te meer om die werkvergadering al wandelend een kans te geven.”

Frontvrouw van Vive La Fête Els Pynoo: “Wandel niet alleen, het is veel toffer met een hond. Of met vrienden”

© Inge Kinnet

Els Pynoo is bekend als frontvrouw van elektropopband Vive La Fête en heeft veel ervaring als model. Samen met haar partner, Danny Mommens, woont ze al jaren op een boerderij. Elke dag geniet ze van de buitenlucht.

“Voor mij is het makkelijk om aan 10.000 stappen per dag te geraken. Op de boerderij ga ik van de hooizolder, naar de paarden, enzovoort. In de stad is het misschien iets moeilijker. Hoewel: vroeger woonden we in Gent en toen vond ik het wel plezant om alles te voet te doen. Een museumbezoek telt ook mee!” Haar ultieme tip? “Wandel niet alleen, het is veel toffer met een hond. Of met vrienden. Zalig om bij te kletsen tijdens het stappen. Wandelen kan ook heel romantisch zijn met een kop warme chocolademelk erbij. In de winter is heerlijk om met bloedrode kaken weer thuis te komen, maar elk seizoen heeft z’n charmes. Nu aan zee gaan uitwaaien met al die wind, dat moet geweldig zijn. Ik heb al zin om te vertrekken. (lacht)”

Volgens Pynoo doet het deugd om af en toe van locatie te veranderen. “Afwisseling is belangrijk. Als je elke dag dezelfde route doet, kan je het beu worden.” Ze geeft altijd de voorkeur aan naar buiten gaan in plaats van oefenen op een loopband. “Het is goed voor het hoofd: je zintuigen worden geprikkeld omdat je van alles ziet. Je wordt verstrooid.”

Gedelegeerd bestuurder bij Pink Ribbon Hilde Debackere: “Doe een Fitbit aan zodat je ziet hoeveel stappen je zet”

© IF

Voor Hilde Debackere tipt om een Fitbit te dragen: “Ik merk dat mijn perceptie van wat ik doe soms anders is dan wat er echt gebeurt qua stappen zetten.” Verder zijn het voor haar de kleine aanpassingen die haar helpen in het streven naar de 10.000 stappen. “Ik woon in Brussel. Als ik ergens naartoe ga, stap ik doorgaans een halte of twee vroeger uit de metro. Zo heb je snel vijfhonderd meter extra gewandeld. Als het aantal stappen nog wat moet opgekrikt worden, krijgt de hond een groter toertje.”

Om het leuker te maken koppelt ze soms een challenge aan al dat wandelen. “Afgelopen zomer zijn we van Koksijde naar het Franse Bray-Dunes gewandeld. Dat is een heel eind (11,5 kilometer, red). Nu willen mijn zoon en ik nog de hele Belgische kust afwandelen. Koppel een beloning aan een uitdaging. Bespreek bijvoorbeeld waar jullie nadien iets gaat eten of drinken. Dan is er alvast iets om naar uit te kijken.”

Op 29 mei organiseert Pink Ribbon voor het eerst een wandeldag. Zin om samen borstkanker wandelen te sturen? Schrijf je in voor de Walk for Pink Ribbon op pink-ribbon.be.