Eerste editie van de Tessa Wullaert Cup was een succes: “We willen hier een traditie van maken”

Red Flame Tessa Wullaert organiseerde afgelopen weekend haar eerste jeugdvoetbaltoernooi en dat werd een succes in Waregem. In totaal namen 32 ploegen met voetballende meisjes deel aan de eerste editie van de Tessa Wullaert Cup.

Op de terreinen van Racing Waregem speelden zestien U13-ploegen en zestien U16-ploegen om de zege tijdens de eerste editie van de Tessa Wullaert Cup. “Het is fantastisch om zoveel voetballende enthousiaste meisjes aan het werk te zien. Er was een grote opkomst en de reacties achteraf waren ook heel positief. We willen hier een traditie van maken en de Tessa Wullaert Cup alleen maar doen groeien”, reageerde Wullaert opgetogen.

De winnaars wonnen een ‘Tessa-dag’ en ze mogen een match bijwonen met een meet-and-greet. Wullaert zet zich via GRLPWR al jaren in voor het damesvoetbal. Deze Tessa Wullaert Cup kaderde ook daarin.