Even uitblazen: Remco Evenepoel en vrouw Oumi spoelen Giro-ontgoocheling door met uitstapje in eigen land

Remco Evenepoel en Oumi Rayane namen nog even de tijd om op de foto te gaan met de uitbaatster van Sara’s Café — © Instagram

Het gaat alweer een stuk beter met Remco Evenepoel. Vorige week moest onze landgenoot nog een kruis maken door zijn kansen op eindwinst in de Ronde van Italië wegens een coronabesmetting. Vervelen doet onze landgenoot zich niet. Evenepoel maakte dankbaar gebruik van zijn vrije tijd om een uitstapje te plannen met vrouwlief Oumi.

Het was vorige week een klap van jewelste. Niet alleen voor Remco Evenepoel en zijn team, maar voor het hele land dat massaal supporterde voor de Ket van Schepdaal. Een coronabesmetting maakte in één klap een einde aan de roze droom van Evenepoel in de Giro.

Een dikke week later gaat het alweer een stuk beter met Evenepoel. Afgelopen week testte de wereldkampioen al terug negatief. Terwijl zijn ploegmaats de slotweek ingaan in de Ronde van Italië, besloot onze landgenoot nu om van zijn vrije tijd gebruik te maken om een uitstapje te plannen met vrouwlief Oumi Rayane. Met z’n tweeën trokken ze naar Ninove waar ze een ontbijtbar bezochten.