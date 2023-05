Xandee onderging hartoperatie week nadat haar nicht operatie niet overleefde: “Ze was vijf jaar jonger”

In Dag Allemaal vertelt Xandee deze week dat ze opgelucht is na haar vierde hartoperatie. Ze zegt dat ze lange tijd het gevoel had ze niet werd geloofd toen ze vertelde dat ze zich slecht voelde, want de dokters zagen niet meteen iets. “Tien aanvallen per dag had ik, maar de dokters dachten dat het tussen mijn oren zat...”

Bijkomende onderzoeken maakten duidelijk dat een nieuwe hartoperatie toch nodig was. Onlangs lag Xandee weer op de operatietafel voor het plaatsen van twee stents. Ze zegt dat ze bang was voor de operatie: “Een week voordien is een nichtje van mij overleden na een hartklepoperatie. Ze was vijf jaar jonger dan ik en laat twee kindjes achter. “

Xandee hoopt dat er nu eindelijk een einde komt aan haar medische lijdensweg. Ze had eerder al drie hartoperaties, twee ingrepen voor gezwellen in haar baarmoeder en protheses aan haar linkerknie en schouder.

“Ik zal ook mijn levensstijl moeten aanpassen. Ik volg nu een speciaal dieet en krijg andere medicatie. Elke week moet ik m’n bloed laten controleren om te weten welke bloedverdunners ik moet nemen.”