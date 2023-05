Vijf auto’s in vlammen op bij nachtelijke brand in Maastricht

Vijf auto’s die geparkeerd stonden aan de Palatijnhof in de Maastrichtse wijk Daalhof zijn in de nacht van maandag op dinsdag verwoest door brand.

De brandweer werd rond één uur in de nacht gealarmeerd voor de brand en was snel ter plaatse. Desondanks konden brandweerlieden niet voorkomen dat de vijf auto’s in vlammen opgingen. Ook auto’s en een motor die in de buurt geparkeerd stonden, liepen schade op.

De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt of er sprake is van brandstichting.

Begin dit jaar werd Maastricht geteisterd door autobranden. In januari en februari bleek er in negen en mogelijk tien gevallen sprake van brandstichting volgens de politie. De politie onderzocht een mogelijk verband tussen de brandstichtingen.